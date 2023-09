Anziana travolta a Milano: "Sbucata tra le auto"

Una donna di 81 anni è stata investita ieri alle 9 da uno scooter in via Simone d’Orsenigo, a Porta Romana. Stando alle prime informazioni, la pensionata avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali, sbucando tra le auto parcheggiate a lisca di pesce lungo il marciapiedi: il conducente del motorino si sarebbe accorto solo all’ultimo dell’anziana e non sarebbe riuscito a frenare in tempo. L’ottantunenne è stata soccorsa dai sanitari di Areu, che l’hanno trasportata in codice giallo al Policlinico: ha riportato alcuni traumi nella caduta, ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. In via d’Orsenigo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e raccolto la testimonianza dell’investitore.