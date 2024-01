Milano, al corteo pro Palestina il carabiniere a un’anziana manifestante: “Non riconosco il presidente Mattarella”

Milano – Tra le 1.200 persone che sabato scorso hanno deciso di manifestare in solidarietà con il popolo palestinese nonostante il divieto imposto dal governo e dalla Prefettura, c’era anche un’anziana con le spalle coperte da una kefiah rossa.

L'anziana manifestante che rimprovera i carabinieri

La donna, protetta da alcuni manifestanti durante le fasi più concitate, quando il corteo è stato bloccato poco dopo la partenza da un massiccio schieramento di forze dell’ordine in via Padova, all’altezza di via Bambaia, ha mostrato spirito, coraggio e senso dello Stato quando ha chiesto con aria di sfida ai carabinieri che bloccavano il passaggio di donne, uomini e bambini, “cosa siete stati mandati a fare?”. Poi ha chiesto a un militare: “Cosa ha detto il vostro presidente?” riferendosi alle parole usate da Sergio Mattarella in merito al conflitto in corso a Gaza (“Israele non neghi a un altro popolo il diritto a uno Stato”). A quel punto la risposta choccante del carabiniere: “Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente”.

Sempre più stupita, la donna ha insistito: “No? E di che Paese lei?”. “Io non l’ho votato, non l’ho scelto, non lo riconosco”.