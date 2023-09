Antonino Marsala lascia. Cercasi comandante

"Mutate priorità e questioni familiari e personali", lascia la divisa e il comando di polizia locale di Melzo Antonino Marsala, ai vertici del corpo da un anno e mezzo circa. Il comandante uscente non entra ulteriormente nel merito delle motivazioni che l’hanno persuaso al passo indietro e al cambio di rotta professionale e personale. Ma è il momento dei saluti e dei ringraziamenti: "Al sindaco, che ha fatto di tutto sino all’ultimo per trattenermi, dimostrandomi ancora una volta la sua stima. E alla città, di cui ho potuto testare ancora, nell’ultimo anno, la grande rete solidale". La decisione in pochi giorni. Ora la macchina dell’avvicendamento.

La vicecomandante Michela Polenghi ha accettato il comando ad interim. Nel giro di breve tempo "un bando – così il sindaco Antonio Fusè – per reperire, con una mobilità esterna, la persona più idonea al ruolo". Al comandante in partenza. "Lui ha ringraziato noi, io non trovo le parole giuste per ringraziare lui. Ha saputo operare in modo efficiente e sensibile, il nostro è un comando di polizia locale importante, che lavora su una città dai grandi numeri. Ai cittadini un messaggio chiaro: non ci sarà alcun momento di vuoto al comando, le attività proseguono". L’ultimo anno del comandante Marsala è stato non privo di momenti complessi ed eventi che hanno messo a dura prova la città. Gli ultimi, in ordine di tempo, il maxi incendio di via Agnese Pasta e i nubifragi di luglio. "Porto con me il ricordo di quelle giornate – ancora Marsala – e nel ringraziare ancora tutti voglio menzionare in maniera speciale la protezione civile melzese, e la coordinatrice Rosalba Gariboldi. Li ho visti operare durante le emergenze con una abnegazione e una puntualità assolutamente ammirevoli". Al comando di polizia locale melzese operano ora nove agenti. Proprio nei giorni scorsi il comandante aveva comunicato una implementazione dei mezzi, resa possibile da un finanziamento da bando, e l’arrivo di telecamere con fototrappola per inchiodare gli scaricatori abusivi di rifiuti. Un’attività che, come le altre, passerà nelle mani del successore.