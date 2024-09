Annullo filatelico per i 25 anni del Festival della Magna Grecia

Per celebrare i 25 anni del festival “Colori Sapori & Musiche“ è stato realizzato uno speciale annullo filatelico che riproduce il logo dell’associazione Culturale Magna Grecia. La kermesse è un affermato evento di cultura popolare, nel corso del quale i colori della terra, i sapori del cibo mediterraneo e le musiche folkloriche mediterranee si fondono per rendere ancor più speciale la fine dell’estate. La cerimonia di bollatura è avvenuta ieri alla presenza del sindaco Pierluigi Costanzo, di Stefano Scuncia, presidente dell’associazione e rappresentanti aziendali di Poste Italiane. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi allo sportello filatelico di Opera momentaneamente appoggiato a Pieve Emanuele in via di Platani 1, per essere poi depositato nel Museo storico della Comunicazione di Roma mentre la cartolina raffigura i Bronzi di Riace. Sempre ieri al festival è stato presentato il libro “Da grande volevo fare il comunista“ di Ferdinando Larizza, che racconta la storia di un migrante cresciuto all’ombra del padre segretario di sezione e delle lotte deigli agricoltori. Dopo lo straordinario successo delle tre giornate, il festival chiude oggi. Alle 11 ci sarà il convegno “Il bergamotto, l’oro calabrese“. Alle 21 sarà la volta del palinsesto musicale con Tarakan & The Keltaholics, Magna Grecia Orchestra Ensemble e Cosimo Papandrea. Mas.Sag.