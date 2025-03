Animalisti contro Pandora: “Nel board c’è chi potrebbe fare qualcosa per gli animali ma resta in silenzio”

Milano, 20 marzo 2025 – È arrivata anche davanti al negozio Pandora di piazza Gae Aulenti a Milano la protesta degli attivisti dell’associazione animalista Animal Equality, che da giorni attuano una campagna contro alcuni membri dei board delle multinazionali che controllano diversi marchi. Gli attivisti stanno gridando slogan e volantinando. Al momento non si registra alcuna tensione.

In particolare gli attivisti se la prendono con Jan Zijderveld, che è nel consiglio di amministrazione di Pandora e che ricopre lo stesso ruolo in Ahold Delhaize, il sesto più grande retailer degli Stati Uniti. “Ahold Delhaize aveva promesso di eliminare le gabbie per galline e scrofe nelle sue filiere, ma ha tradito la parola data, ingannando i suoi consumatori e condannando milioni di animali a sofferenze indicibili”, scrivono gli attivisti su X. “Siamo scesi in strada a Milano davanti a due punti vendita di Pandora per chiedere all'azienda un segnale forte: tagliare i ponti con chi ha il potere di fare qualcosa per gli animali ma rimane in silenzio, Jan Zijderveld”.