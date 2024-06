Angelo Ciocca (Lega) in campo:: "No a case green e auto elettriche"

Opera

Angelo Ciocca candidato alle Europee per la circoscrizione Nord Ovest per la Lega ha scelto Opera come hub elettorale del sud Milano. Il suo manifesto "No auto elettriche, no insetti, no case green, no guerra. Sì ad Angelo Ciocca".

Come giustifica questa scelta?

"La sinistra europea ha tutelato le lobby e le multinazionali piuttosto che i cittadini e i lavoratori con politiche verdi ideologiche e fallimentari che hanno messo in difficoltà interi comparti di eccellenza. In questi tempi di crisi poi, la guerra è diventata un business per l’Europa a trazione franco-tedesca. Un approccio inaccettabile che non rappresenta i veri interessi dei cittadini. Pensiamo alle nostre produzioni, al futuro dei nostri figli". Come si pone rispetto ai grilli nel piatto e ai modelli alimentari promossi dall’Europa? "Ciò che non accetto è che questa Europa, con i soldi dei contribuenti, promuova modelli e stili alimentari che nulla hanno a che vedere con la nostra dieta mediterranea. Io sono per la difesa dell’agroalimentare italiano e non voglio che i nostri figli siano costretti a mangiare cibo di scarsa qualità".

E sulla direttiva sulle case green che l’ha "costretta" ad estrarre il cartellino rosso al Parlamento europeo?

"Non si può imporre le stesse direttive a Paesi diversi tra loro a livello urbanistico. La direttiva sulle case green è una forzatura, poiché non considera che gran parte del nostro patrimonio edilizio è sotto tutela storica: dovremmo spendere dagli 800 ai 1000 miliardi, chi paga?".

Le elezioni europee vengono spesso percepite con distacco dagli italiani. Come riportare gli elettori alle urne?

"Ho organizzato momenti di divertimento, anche attraverso i “villaggi Ciocca” in diverse città del Nord Ovest per sensibilizzare i cittadini, toccando ben 1500 tappe in questi mesi. È importante difendere le nostre radici. Tornare a parlare della bellezza dei nostri valori è fondamentale in un territorio che da sempre è locomotiva per il Paese. E che proprio attraverso le sue bellezze ha contribuito al benessere di un Paese fondatore di questa Europa, che ora va rivoluzionata, per una seconda Repubblica europea formata da un centrodestra, perché no, magari a trazione Lega".