Angeli del bello in piazza: "Iniziamo il nuovo anno pulendo i nostri quartieri"

"Vogliamo restituire bellezza alle aree verdi dei nostri quartieri e rendere più decorosi gli spazi". Con questo obiettivo, gli “Angeli del bello“ capitanati da Simone Lunghi, istruttore di canoa della Canottieri San Cristoforo, attivo da anni per raccogliere bici abbandonate e altri oggetti lanciati da vandali nei Navigli (ma non solo) si sono rimboccati le mani con il supporto di Amsa. "Per fare Milano un po’ più bella – spiega Lunghi – abbiamo organizzato quattro eventi di pulizia". Ieri appuntamento a Bruzzano, alla periferia nord della città, per dare lustro al giardinetto di piazza Fortunato, ma anche in pieno centro, in piazza Sant’Ambrogio, e in piazza Aspromonte, zona Loreto. Oggi invece l’appuntamento sarà alle 8.30 in via Paolo Sarpi. Tutti gli abitanti sono stati invitati a unirsi a questi “volontari del bello“ riconoscibili grazie alle pettorine gialle fluo.

"Puliamo le aiuole, rimuoviamo graffiti e “restauriamo“ panchine", il messaggio lanciato in piazza Sant’Ambrogio. Il ritrovo è stato davanti alla basilica per poi intervenire lungo tutto il percorso pedonale con le aiuole e le sedute, sopra il garage sotterraneo.

In piazza Aspromonte, l’iniziativa di ieri ha fatto seguito alla prima, organizzata a dicembre. "Il gruppo – si legge sulla locandina – si è costituito per contrastare fenomeni di degrado della piazza, del suo giardino, delle aree gioco, e mantenere il luogo sempre più vivo e bello". I buoni propositi per il 2024 si sono concretizzati subito. "Ed è solo l’inizio".

Marianna Vazzana