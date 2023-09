Angela Ceriani, 100 anni a Rho: "Faccio tutto da sola"

"Della cucina e della casa mi occupo io. Mi faccio solo accompagnare a fare la spesa. Ora fatico un pochino a lavorare a maglia o all’uncinetto e quindi mi dedico alla lettura. Mio figlio viene qui ogni giorno e gli faccio compagnia mentre lavora nel suo studio". Non dimostra affatto i suoi cent’anni Angela Ceriani. Tra gli auguri che ha ricevuto anche quelli del sindaco Andrea Orlandi che le ha donato un mazzo di fiori. Ultima di 13 figli, Angela Ceriani è nata a Origgio. Il fratello maggiore è morto a causa della febbre spagnola, altri sono venuti a mancare da piccoli: un fratello ha raggiunto i 101 anni e una sorella i 99. Da giovane ha lavorato in manifattura, poi ha sposato Rino Colleoni di origini bergamasca e nel 1949 si è trasferita a Rho dove vive ancora oggi. Il marito, classe 1920, faceva il decoratore e ha spesso lavorato nelle parrocchie e nel Santuario di Rho. Si è spento a 71 anni. Ha un figlio, Sergio Colleoni, che realizza sculture e opere vetrarie. Suo l’Albero della vita che campeggia nell’atrio del municipio rhodense e sue le vetrate dell’auditorium Maggiolini. Una nipote, Chiara e un pro nipote, Julian, che ha quasi 10 anni e che ha fatto una videochiamata per essere partecipe della gioia della nonna.

Roberta Rampini