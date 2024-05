Aneddoti locali: conferenze in biblioteca

I balli e la musica a Villa Serbelloni nel 1700, l’arte e la storia racchiusi nel cimitero storico, il gorgonzola nelle celebri pagine della letteratura: si parte domani, quattro mercoledì sera in biblioteca per un ciclo di conferenze dell’associazione culturale Concordiola. Al centro, naturalmente, eventi, personalità, curiosità e aneddoti dalla storia di Gorgonzola. Primo appuntamento domani sera alle 21. Tema Storia e arte nel cimitero di Gorgonzola, a cura di Maria Cristina Ricci (nella foto) e Marco Cavenago, itinerario storico e artistico a due voci, tra i personaggi e gli artisti di cui il cimitero urbano conserva memorie e opere preziose. Mercoledì 15 si parla di Grotto da Gorgonzola: un magistrato milanese nelle lotte contro il Barbarossa. La serata sarà a cura di Claudio Maria Tartari: lo storico medievista tratterà le vicende della ricostruzione di Milano dopo l’assedio del Barbarossa attraverso i documenti che citano Grotto da Gorgonzola, uno dei magistrati che governano il Comune consolare di Milano negli anni fra il 1167 e il 1172. Appuntamento con parole e gusto il 22, la serata sarà su Il gorgonzola: assaggi letterari. Seguendo la scia di un libro di recente pubblicazione, si parlerà del formaggio gorgonzola come idea, emozione, ispirazione di racconti. Il 29 maggio incontro conclusivo, sempre alle 21: "Trattenimenti musicali nelle dimore aristocratiche milanesi del Settecento: villa Serbelloni a Gorgonzola", a cura di Matteo Marni. Il musicologo tratterà in particolare la presenza di Giovanni Battista Sammartini nella villa di delizia del duca Serbelloni a Gorgonzola negli anni ’60 del Settecento, quando la musica intratteneva i padroni di casa e gli ospiti. Tutte le conferenze sono a ingresso gratuito, e si tengono nella sala riunioni della biblioteca, in via Montenero.M.A.