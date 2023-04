Ancora fiamme nel palazzo di via Cavezzali 11

Ancora un incendio nell’ex residence Jolly. Ancora un allacciamento abusivo alla rete elettrica. Non c’è pace per il palazzone di via Cavezzali 11, lo stabile da anni al centro di polemiche per degrado, abusivismo e spaccio. La notte scorsa, è andato in scena il terzo rogo della serie in questo complicato inizio di 2023 per l’edificio in zona via Padova: 22 persone sono state costrette a uscire dai rispettivi appartamenti in attesa che i vigili del fuoco spegneranno le fiamme divampate al settimo piano; di queste, nove sono state ospitate a casa di parenti, mentre le altre sono state prese in carico dalla Protezione civile. Tre gli intossicati lievi, assistiti sul posto dai sanitari di Areu; nessuno di loro ha avuto bisogno di un passaggio in pronto soccorso. In via Cavezzali sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire insieme ai pompieri la dinamica dell’accaduto. Come detto, non è la prima volta quest’anno che i vigili del fuoco intervengono in via Cavezzali 11 per un incendio.

Era già accaduto alle 5 del 9 gennaio, quando qualcuno dato alle fiamme cumuli di rifiuti accatastati in due punti diversi, al quarto e all’ottavo piano. Pure in quell’occasione, l’alveare da 208 mini appartamenti era stato evacuato, anche per fortuna non si erano registrati né feriti né intossicati. Otto giorni dopo, la replica: un piccolo incendio si era sviluppato davanti a un alloggio del terzo piano, ma un abitante era riuscito a spegnerlo ancor prima dell’arrivo dei pompieri; tuttavia, l’inquilino dell’abitazione, non si sa se perché spaventato dal fumo perché lì ci stava da abusivo, aveva aperto la finestra e si era lanciato nel vuoto, precipitando su una tettoia di lamiera e rimediando diverse fratture giudicate guaribili in 40 giorni.

N.P.