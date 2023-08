Ancora 3.187 cattedre vacanti L’emergenza è su sostegno e primarie

di Simona Ballatore

Nelle scuole milanesi si contavano 6.351 posti vacanti utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato: con le procedure che si chiuderanno questa settimana ne verranno coperti poco meno della metà. Gli altri saranno affidati ai supplenti, che verranno ingaggiati a partire dal 29 di agosto. Si corre in vista della prima campanella, che suonerà il 12 settembre, si fanno scorrere le graduatorie a colpi di click mentre si cerca di porre rimedio alle emergenze croniche: "La situazione più problematica anche quest’anno è sul sostegno. E se medie e superiori sono un po’ più coperte rispetto a un’estate fa, con l’entrata in ruolo degli ultimi vincitori di concorso, è sulle primarie che abbiamo più difficoltà": fa il punto Massimiliano Sambruna, Cisl Scuola Milano.

Non si sa ancora quanti abbiano rinunciato al posto fisso ("generalmente le percentuali a Milano si aggirano intorno al 10-15%", spiega il sindacalista) ma si ha un primo quadro: "Di questi 6.351 posti vacanti utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato in tutti gli ordini e gradi, 3.391 sono su posto comune e 2.960 sul sostegno - spiega Sambruna -: ne riusciamo a coprire, al netto di eventuali ulteriori rinunce, 2.108 su posto comune e 1.056 sul sostegno". Poco meno della metà, appunto. "Fino alla prossima settimana ci saranno gli scorrimenti sulla base delle rinunce pervenute fino ad oggi, ma questo è il massimo delle immissioni in ruolo possibili quest’anno, poi si cominceranno a chiamare i supplenti". Restano scoperti, in pratica, due posti su tre sul sostegno, che saranno affidati anche quest’anno ai precari. E qui si apre un altro spinoso capitolo: solo per le superiori, nelle graduatorie provinciali dei supplenti, ci sono più candidati che hanno la specializzazione rispetto a quanti ne serviranno; per infanzia, primaria e medie gli abilitati sul sostegno non bastano.

"Aumentano invece le assunzioni sui posti comuni - continua Sambruna -. Le procedure concorsuali hanno sortito qualche effetto anche se resta scoperto un terzo dei posti, quasi tutti concentrati alla primaria. potrebbero servire meno supplenti quest’anno per medie e superiori anche se sarà tutto da vedere nei prossimi passaggi".

Il 28 agosto verranno pubblicate le assegnazioni, dal 29 si entra nella seconda fase. "L’obiettivo è cominciare col primo click e con lo scorrimento delle graduatorie (a opera del famigerato algoritmo) entro il 31 agosto. "L’anno scorso il primo click era stato fatto il 6 settembre - ricorda Sambruna - abbiamo una settimana d’anticipo, anche perché è il secondo anno di gestione delle graduatorie, non devono essere valutate tutte le domande. Speriamo di essere pronti col personale più stabile possibile per la prima campanella".