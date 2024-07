Anche Melzo al Giffoni Festival. Alessandro e Giorgio, i giurati: "Un’esperienza magica e unica"

Festival del cinema di Giffoni numero 54 al via, e in giuria c’è anche un po’ di Martesana: siederanno, fra gli altri cinquemila juror in arrivo da tutta la penisola, anche due giovani melzesi. Sono due fratelli, Alessandro e Giorgio Fontanesca, 15 e 13 anni, allievo del primo anno al Giordano Bruno il primo e di terza media all’istituto Ungaretti il secondo, entrambi grandi appassionati di cinema e allevati a pane e film dalla mamma, giornalista ed esperta di settore.

Fanno parte della giuria Generator + 13, composta da un gruppo di 600 giurati nati tra il primo maggio 2008 e il 30 aprile 2011. Le valigie e il taccuino di Alessandro e Giorgio, partiti nei giorni scorsi e già al lavoro nella località salernitana che ospita la rassegna, rappresentano il decollo ufficiale del progetto Melzo-Giffoni anno O, frutto di una partnership fra comune e multisala Arcadia "che ha l’obiettivo - così una nota - di promuovere l’arte ed il linguaggio cinematografico fra i giovanissimi".

L’invito a prendere parte al Giffoni era arrivato tempo fa proprio ad Arcadia. Di qui, immediata, la macchina organizzativa. "I tempi molto stretti - così Diana Marangoni, assessore alla Cultura - non hanno consentito di promuovere la campagna nelle scuole. Erano ormai in chiusura e molte famiglie avevano già programmato l’estate altrimenti. Ma non volevamo perdere questa preziosissima opportunità. La presenza di Alessandro e Giorgio, i nostri testimonial e apripista, al festival costruisce un primo ponte fra Giffoni e Melzo: al loro ritorno, e alla ripresa, potranno condividere l’esperienza con i loro compagni e coetanei". Marangoni è partita insieme ai ragazzi, in veste di tutor, "raccoglieremo materiale e suggestioni per una sorta di diario. Il nostro più grande desiderio, come città che ospita fra l’altro una realtà prestigiosa come Arcadia Cinema, è quello di consolidare la nostra presenza negli anni che verranno".

"Siamo felici - così Laura Fumagalli di Arcadia Cinema - che l’amministrazione abbia condiviso con noi questa bella opportunità. Siamo certi che i ragazzi vivranno un’esperienza di elevato valore culturale e soprattutto molto emozionante. Conosceranno coetanei in arrivo da ogni parte del mondo".