Milano, si rompe un tubo dell’acqua: chiusa l’Anagrafe del Municipio 5 in viale Tibaldi

Milano, 28 novembre 2024 – Chiusa l’Anagrafe del Municipio 5 in viale Tibaldi. Servizio sospeso fino a lunedì 2 dicembre «a causa della rottura di un tubo portante dell’acqua calda» fa sapere Natale Carapellese, presidente di Municipio 5, che ha diffuso l’avviso anche sui social e sulle pagine Facebook delle social street di quartiere. «Tutti gli appuntamenti – aggiunge – sono stati ricalendarizzati presso l’anagrafe centrale e altre sedi».

Nella struttura di viale Tibaldi sono presenti più uffici comunali e servizi per i cittadini; la palazzina è anche sede del Municipio, «che resta aperto – fa sapere Carapellese –. Il problema tecnico riguarda solo il piano terra e l’anagrafe». A disposizione degli utenti anche la biblioteca. Ieri è stato già attivato «l’ufficio centrale della manutenzione per il più rapido ripristino degli accessi».

Stando a quanto emerso, per la rottura del tubo che ha causato una perdita d’acqua è caduto un pannello del controsoffitto. Acqua, nel frattempo rimossa, anche di fianco ai pannelli della mostra “Com’eri vestita?“ (nella foto), fino a domani in viale Tibaldi. Racconta storie di abusi accanto agli abiti in esposizione che intendono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che le vittime indossavano al momento della violenza subita.