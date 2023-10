Amministrative del 2024. Il centrodestra gioca d’anticipo e candida Antonino Abbate

Gioca d’anticipo rispetto agli avversari, scopre le carte e annuncia il nome del candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative del 2024, sarà Antonino Abbate (nella foto), 63 anni, ex sindaco della Lega dal 1993 al 1997, il candidato che correrà per conquistare la poltrona di primo cittadino. Nei giorni scorsi Antonio Di Salza, rappresentante dei Fratelli d’Italia, Riccardo Ursini della Lega - Salvini Premier, Carlo Marano di Forza Italia - Berlusconi Presidente e Stefano Totaro della lista Noi Moderati, in accordo con i rappresentanti della società civile, hanno sottoscritto il Patto di governo della città 2024, definito i criteri di formazione delle liste e individuato il candidato sindaco della coalizione. Sarà dunque Abbate, dopo 27 anni dalla sua prima esperienza da sindaco come esponente della Lega e dopo 27 anni di governo cittadino guidato da amministratori di centrosinistra a provare il ribaltone. Manager del settore dell’energia in ambito internazionale, dopo l’attività amministrativa negli anni Novanta, una parentesi politica come candidato alle europee per Alleanza nazionale e vent’anni di lavoro all’estero, Abbate è tornato a casa e ripreso il filo mai interrotto con la sua comunità. "Sono onorato di questa proposta ricevuta dalle forze politiche e civiche di Pero. Riprendo, dopo un’importante esperienza nel mondo del lavoro, il mio percorso politico, con l’obiettivo di garantire alla città il massimo impegno per costruire e realizzare una proposta politica e amministrativa qualificata ed efficace per il territorio e per i bisogni reali dei cittadini". E annuncia, "l’anno prossimo andrò in pensione, quindi se sarò eletto mi dedicherò alla mia città a tempo pieno". Nelle prossime settimane il candidato sindaco con le forze politiche e civiche che lo sostengono presenteranno alla cittadinanza le linee di indirizzo per lo svolgimento della campagna elettorale, la definizione del programma di governo e un calendario di incontri. Una sfida impegnativa per Abbate e il centrodestra, proprio per questo hanno deciso di iniziare presto la campagna elettorale.