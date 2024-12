Raccontare l’arte a teatro: a lezione di capolavori con gli Amici di Brera

Milano, 15 dicembre 2024 – Raccontare l’arte fuori dai soliti perimetri del museo, a teatro, in maniera divulgativa per allargare la platea del pubblico. Storie dell’Arte è il nuovo progetto degli Amici di Brera (che nel 2026 festeggerà i cent’anni di vita), in collaborazione con il Comune di Milano, il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e la Pinacoteca di Brera: un ciclo di diciotto lezioni sulla storia dell’arte dal Quattrocento fino alle avanguardie del Novecento.

Ogni secolo verrà approfondito da tre voci diverse in altrettanti appuntamenti, che si terranno una domenica al mese alle 11 a partire dal 26 gennaio nelle sedi del Piccolo, al Teatro Grassi e al Teatro Studio Melato. Sotto la direzione scientifica di Marco Carminati, storici dell’arte accompagneranno il pubblico in un lungo viaggio alla scoperta dell’arte con la possibilità di visitare e conoscere dal vivo le opere e gli artisti ascoltati durante la lezione mattutina a teatro. L’appuntamento mensile inizierà alle ore 11 al Piccolo Teatro con la lezione di Storie dell’Arte e, per chi sarà interessato, proseguirà nel pomeriggio con gli approfondimenti nei musei milanesi che collaborano al progetto.

“Vogliamo con questa iniziativa far conoscere sempre meglio il patrimonio artistico italiano, a partire dai tesori conservati a Brera e nella nostra città, in modo da indurre le persone non solo a conoscere e a godere la bellezza dell’arte, ma a prendersene cura e tutelarla, anche attraverso l’adesione a associazioni come la nostra”, spiega Carlo Orsi, presidente degli Amici di Brera.

“La storia dell’arte è una delle discipline che se ben raccontata ha il potere di coinvolgere, divertire e entusiasmare il pubblico” dice Marco Carminati, vice presidente dell’associazione Amici di Brera, curatore del progetto. Il programma prevede tre lezioni sul Quattrocento (Marco Carminati, L’invenzione del secolo: la prospettiva, domenica 26 gennaio, Teatro Grassi; Artisti e committenti: in tour tra le corti italiane, con Stefano Zuffi, domenica 16 febbraio, Teatro Grassi; E nei dipinti spuntò una nuova luce, con Stefania Buganza, domenica 16 marzo, Teatro Studio Melato) e altre tre sul Cinquecento. Al progetto hanno aderito 12 musei cittadini, il pubblico dopo la teoria potrà far “pratica” andando a vedere dal vivo le opere d’arte. Per info sul sito di Amici di Brera. Biglietti: dai 12 ai 15 euro a lezione.