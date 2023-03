Amianto, la strage infinita: 7.000 tumori in Lombardia. Ecco come riconoscerlo in casa

Due operai bonificano un tetto di amianto a Milano

L’amianto, killer silenzioso, continua a colpire. E migliaia di edifici e abitazioni con la presenza del materiale cancerogeno, in passato diffusissimo nell’edilizia e nelle infrastrutture e vietato dal 1992, sfuggono al censimento e quindi ai progetti di bonifica. Il quadro emerge da una rilevazione della Uil Milano e Lombardia, che ha messo sotto la lente gli ultimi dati disponibili. "Resta in Lombardia una problematica di rilevante impatto sulla salute dei cittadini e dei lavoratori – spiega la segretaria confederale, Eloisa Dacquino – in considerazione della quantità ancora da rimuovere e smaltire ancora non compiutamente censita, della numerosità delle persone esposte prima e dopo la sua messa al bando e della lunga latenza delle malattie asbesto correlate". Si stima che, negli ultimi 20 anni, l’amianto sia stato responsabile di oltre settemila casi di mesotelioma in Lombardia. Nel 2021 si sono registrati più di 2000 decessi, di cui l’80% per esposizione professionale. Milano e la Lombardia sono ancora l’epicentro delle malattie per i casi di mesotelioma (più del 25% del totale in Italia). E sono oltre 213mila i siti contaminati tra strutture private e pubbliche, compresi edifici scolastici. La Regione ha fissato per il 2032 l’obiettivo della totale rimozione dell’amianto in Lombardia....