Ambulatori aperti a Liscate: lo staff è già all’opera per incontrare la cittadinanza

Liscate (Milano) – La "vera" Casa di comunità nei locali dell’ex centro polifunzionale sarà pronta a settembre. Ma per i servizi, o comunque una porzione importante di servizi, partenza in "avanscoperta" da ieri, nei locali, messi a disposizione dal Comune, del distretto socio sanitario di piazza San Francesco, a pochi passi dal municipio. Avevano già una destinazione sociosanitaria, e ospitano da tempo due medici e una pediatra. Sede attrezzata e ideale, dunque, per le attività "ponte" della Casa futura: Punto unico di accesso (Pua), Infermieri di famiglia e di comunità, servizi sociali e assistenza sociale, psicologa di comunità: "Tutti servizi strategici - così il team già al lavoro - e tutti con un obiettivo prioritario: vicinanza. Soprattutto agli anziani, ai più deboli, ai più fragili".

Primo ritrovo ufficiale ieri mattina negli ambulatori di piazza San Francesco per l’amministrazione comunale, c’era il sindaco Lorenzo Fucci, Asst Melegnano Martesana, presente il direttore del distretto Adda Samuel Dal Gesso, e per lo staff della futura, ma già di fatto operativa, Casa di comunità liscatese: la direttrice Gabriella Lazzari, già al vertice della Casa aperta all’ospedale di Cassano d’Adda, e l’assistente sociale Jessica Monteriso, "dedicata" a Liscate e fresca di nomina. In azione a brevissimo anche la psicologa, Letizia Olivieri, "sta già lavorando moltissimo - così Dal Gesso - e con Liscate implementerà l’attività. Vi sono tante persone e tanti bisogni: il covid ha lasciato in eredità problemi grandi e grandi solitudini".

L’attivazione anticipata di parte delle attività (tutte prenotabili chiamando il 334.1101060 o via mail) che saranno collocate in autunno all’interno del polifunzionale in corso di ristrutturazione era stata concordata ormai settimane fa con l’Amministrazione e il sindaco Fucci: "I cittadini hanno bisogno di servizi di prossimità e vicinanza. I lavori richiederanno ancora mesi, era importante avviare e far conoscere i servizi". Parte del personale opererà a rotazione con Cassano, l’ambito che gravita su Liscate include i comuni di Liscate, Vignate, Settala e Melzo, "un bacino - così il direttore di distretto - di oltre 80mila abitanti".