Ambrogino per la seconda stella. Nessun invito a Massimo Moratti

e Mattia Todisco

Ambrogino d’oro per le due stelle dell’Inter con un assente eccellente: Massimo Moratti. L’ex presidente nerazzurro non è stato invitato alla cerimonia in programma oggi alle 11 a Palazzo Marino durante la quale il sindaco Giuseppe Sala, interista doc, consegnerà il massimo riconoscimento cittadino alla squadra presieduta da Steven Zhang e allenata da Simone Inzaghi. L’organizzazione della cerimonia è stata curata dal Comune, padrone di casa, in collaborazione con l’Inter, il club che quest’anno ha vinto il suo 20° scudetto e dunque la prossima stagione potrà cucirsi le due stelle sulle maglie nerazzurre. Negli inviti ufficiali mandati dal Comune, con tanto di logo dell’amministrazione, si legge che "il sindaco ha il piacere di invitarLa alla cerimonia di conferimento dell’Ambrogino d’oro a Fc Internazionale Milano" oggi alle 11 nella Sala Alessi della sede del Comune. Peccato che quest’invito non sia mai arrivato a Moratti, presidente vincitore di cinque dei dieci scudetti che, dopo quello della prima stella conquistato dal padre Angelo nel 1966, hanno consentito alla Beneamata di fregiarsi della seconda.

Una “dimenticanza“, nella migliore delle ipotesi, che ha destato un pizzico di sorpresa ai vertici della Saras, dove probabilmente si attendevano che potesse arrivare una telefonata da parte di Palazzo Marino, in vista di una cerimonia che, senza nulla togliere ai meriti dell’attuale proprietà e dirigenza, escludendo l’epopea “morattiana“ sarebbe arrivata ancora più tardi nel tempo. L’ex proprietario, 79 anni ieri, per diciotto ai vertici della società fino al passaggio delle quote di maggioranza a Erick Thohir nel 2013, è stato invece invitato dall’Inter alla festa organizzata dal club per lunedì prossimo al Castello Sforzesco. Un evento a cui parteciperà ovviamente anche la squadra e dove oltre allo stesso Moratti saranno presenti diversi vip di fede nerazzurra (parte dei quali sono tra gli annunciati protagonisti anche domenica per il concerto previsto dopo Inter-Lazio e la consegna del trofeo tricolore) e una serie di vecchie glorie.