Ambrogini d’oro a Milano: la diretta della cerimonia dal Teatro Dal Verme

09:34

La protesta dei dipendenti dei musei

I dipendenti dei musei civici di Milano stanno protestando fuori dal Teatro Dal Verme, dove alle 10 è iniziata la cerimonia degli Ambrogini, con fischietti e bandiere rosse della Cgil per chiedere l'applicazione del contratto. "Applicano il contratto multiservizi invece che il federcultura - denuncia Barbara Bosco, delegata di Filcams Cgil - Il Comune nel 2022 si era impegnato per far applicare il contratto corretto ma oggi sono ancora sono sottopagati. Siamo qui per manifestare e per chiedere un intervento politico senza aspettare il rinnovo del 2026".