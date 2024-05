Ambiente, territorio, viabilità. Cagni si candida a sindaco: "Lavorerò per la mia gente"

"Pulizia e decoro del paese, cura del nostro patrimonio naturale, miglioramento della viabilità, manutenzione degli immobili comunali": in una parola, cambiamento. "Scegli il cambiamento", uno degli slogan della nuova lista civica “SìAmo Liscate” e del candidato sindaco, Marco Cagni. Logo su sfondo rosa ("colore simbolo di speranza, sensibilità, rispetto e creatività"), nome dalla doppia lettura: "“Si, amo Liscate”, perché amiamo il nostro paese. Ma anche Siamo Liscate perché desideriamo rappresentare il paese e lavorare per il benessere dei cittadini". Marco Giovanni Cagni ha 58 anni, è nato e vissuto a Liscate, è sposato e padre di un figlio, responsabile di un’officina metalmeccanica in paese. Era già candidato cinque anni fa, ma allora a sostegno del sindaco uscente, nella cui giunta, sino alla fine del 2023, è stato assessore allo Sport, "incarico che ho lasciato - dice sinteticamente Cagni - perchè della compagine non condividevo più scelte e azioni". Pochi mesi dalla rottura politica ed ecco la nuova lista civica.

"È nata a febbraio - così il candidato - da un piccolo gruppo di amici, cui poi si sono unite altre persone del paese. È una lista che nasce senza orientamento politico". Ancora il candidato sindaco nella sua presentazione: "Sin da giovane mi sono sempre reso disponibile in molte iniziative nella comunità. Sicuramente in queste esperienze ho dato; ma ho soprattutto ricevuto tanto". Le priorità del programma amministrativo? "Abbiamo principalmente a cuore ambiente e territorio. Pulizia del paese e delle aree verdi, tutela dei nostri fontanili storici. Pensiamo a uno studio per rinnovare la viabilità cittadina. E bisogna concentrarsi sulle manutenzioni: degli immobili comunali in generale, nel dettaglio della scuola primaria, della palestra, del centro sportivo". Il motto: "Concretezza e semplicità. Ci proponiamo di essere persone concrete, che attuano progetti di miglioramento, condividendoli con i cittadini. Che potranno, se lo vorranno, essere una parte attiva".