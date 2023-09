Amatese club vincente "Ma non abbiamo il campo"

di Laura Lana

"Non perdiamo una storia che ancora oggi sforna campioni". L’appello arriva da Elio Martino, presidente e giocatore del Club Amatese di Paderno Dugnano. È fresca la vittoria di Marco Broggi, che a Vergiate ha conquistato la vetta del podio ai campionati europei juniores di minigolf, con ben 7 tiri di vantaggio rispetto all’avversario tedesco, e che aveva già conquistato il titolo italiano. "Un orgoglio per la nostra città che ha il campo storico ancora chiuso e, purtroppo, un’amministrazione che ha deciso prima delle ferie di non vincolare strettamente l’apertura dello spazio di via Aldo Moro a questo bellissimo gioco". Perché Paderno Dugnano ha un campione europeo - e una lunga tradizione nella disciplina- ma è senza casa ormai da diversi anni. "A Rapallo i nostri juniores hanno vinto un primo e terzo posto, oltre a un secondo a squadre e un terzo posto dopo spareggio ai campionati seniores - racconta Martino -. Il club è presente sul nostro territorio ma non ha un campo. È stato detto che anche intorno non ci sono spazi per questa disciplina ormai meno frequentata, ma non è vero: io gioco da 30 anni e abbiamo strutture a Bovisio Masciago, a Cusano Milanino, a Vedano, a Saronno, Canegrate, Lozza, Vergiate.

Ci sono tanti campi in Lombardia, ma a Paderno è purtroppo ancora chiuso e noi vogliamo che questo sport sia ancora al centro degli obiettivi della nostra comunità". Lunga la tradizione cittadina. "Abbiamo ospitato un campionato europeo nell’88, due campionati italiani e parecchie gare nazionali. Il gagliardetto del Comune di Paderno si trova a Bratislava, Praga, Lussemburgo, in Danimarca, perché il club ha portato il nome della città in tutta Europa. Vorremmo tornare a fare gare internazionali e nazionali, che danno lustro, e per dare anche la possibilità ai giocani di avvicinarsi a questo sport". A luglio la civica Paderno Cresce, di cui fa parte lo stesso presidente Martino, aveva presentato un ordine del giorno per rivitalizzare il campo di minigolf e chiederne la riqualificazione nel bando di concessione dell’area di via Aldo Moro. "Ci auguriamo che l’amministrazione favorisca la rinascita di un nuovo spazio adatto a ospitare i club plurititolati come il nostro club Amatese".