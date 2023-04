Alzheimer Cafè Nuovo servizio al via in maggio

Apre anche a Lainate l’Alzheimer cafè, un luogo dove i malati e i loro familiari, affiancati da professionisti e da volontari, possono condividere esperienze stimolanti e piacevoli. Il servizio verrà inaugurato a maggio all’interno della Rsa di via Marche 72 e verrà presentato giovedì 20 aprile alle 20.45 nella sala delle capriate di Villa Litta. "È un servizio al quale come Amministrazione comunale teniamo molto - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Cecilia Scaldalai (nella foto) - sarà gratuito, dedicato ad anziani lainatesi affetti da Alzheimer o demenza, che vivono presso il proprio domicilio, e ai loro familiari. L’obiettivo è creare una rete sempre più collaborativa per supportare le famiglie. E perché la risposta sia efficace, un ruolo decisivo, accanto ai professionisti, sarà svolto anche dai volontari che chiamiamo a raccolta".

Gli incontri dell’Alzheimer cafè si svolgeranno il sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, con cadenza quindicinale (2 volte al mese). I malati devono essere accompagnati dai familiari o care-giver, saranno seguiti da professionisti e possono partecipare ad attività manipolative e sensoriali, motorie, canto, danza, disegno, musica, narrazione. Nel frattempo i familiari, in uno spazio diverso, avranno la possibilità di parlare con medici, psicologi, neurologi, infermieri o assistenti sociali per avere informazioni sulla malattia, confrontarsi su come relazionarsi e comunicare con i propri familiari malati. E poi ci sono i volontari che avranno un ruolo essenziale: partecipano ai due gruppi (malati e familiari), aiutano i malati a svolgere le attività proposte dai vari terapeuti oppure insieme con i familiari approfondiscono la conoscenza della malattia, come affrontarla, come prevenirla. Ro.Ramp.