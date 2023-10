Alzaia in bicicletta a Vaprio: tratto completato - Passeggiata in bici sul Naviglio Martesana

Mezzo chilometro di alzaia nuovo di zecca per gli amanti della bici e delle passeggiate, a Vaprio. Impossibile per ora non distinguere il tratto sistemato dal Parco Adda Nord con fondi propri - 256mila euro - necessari per rifare il fondo e rendere più confortevole il tour in sella lungo il Naviglio Martesana. Il nuovo manto infatti è ocra, ma per poco, con l’ossidazione cambierà colore diventando simile alla terra battuta, "più consono all’ambiente", precisa il Parco. L’intervento nel tratto vicino all’ex cartiera Binda era il tassello che mancava per percorrere in sicurezza i quattro chilometri complessivi che separano la Casa del Custode delle Acque e Concesa, nel cuore della Ciclovia Adda3, tratta Trezzo-Truccazzano. Una delle cartoline più suggestive della zona che ogni giorno fa da sfondo al tempo libero di amanti della natura e sportivi che vogliono concedersi un po’ di relax, dopo una giornata di lavoro. Sono in tanti a scegliere questo angolino. Il restyling precedente risale ai tempi di Expo, l’area fluviale era inserita nei percorsi "fuori porta" dell’esposizione che hanno portato sul territorio un esercito di turisti incuriositi dalla novità.

Bar.Cal.