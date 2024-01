Alviero Martini, l’azienda che realizzava le borse sotto indagine per la morte di un operaio che lavorava in nero

Milano – C’è anche la drammatica vicenda di un operaio morto sul lavoro nell'indagine che ha portato al commissariamento per un anno della società di alta moda Alviero Martini. L’incidente, costato la vita al 25enne bengalese Abdul Ruman, è avvenuto il 25 maggio 2023 nei capannoni della Crocolux srl di Trezzano sul Naviglio (Milano), che, secondo quanto accertato dai carabinieri, ha un contratto generale di fornitura con Alviero Martini per la realizzazione di borse modello Prima Classe. Un contratto che, in realtà, avrebbe disatteso, visto che avrebbe sub-appaltato la produzione a opifici cinesi violando gli accordi sottoscritti con la committente.

Il modulo inviato dopo l'infortunio

Nel provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che ha disposto l'amministrazione straordinaria della spa, si legge che il venticinquenne è morto "a causa dello schiacciamento provocato dalla caduta di un macchinario di lavoro". "Al fine di camuffare l'effettivo status di lavoratore in nero dell'operaio deceduto", i responsabili della Crocolux, come ricostruito i successivi accertamenti investigativi, hanno inviato "il modello telematico di assunzione al centro per l'impiego e agli enti contributivi e assicurativi Inps e Inail nella stessa mattinata" dell'incidente, "subito dopo l'infortunio".