Altro incidente sul lavoro Operaio ferito alla mano

di Monica Autunno

PIOLTELLO

La mano resta schiacciata nel compattatore di rifiuti, operaio rischia la falange di un dito. È avvenuto ieri in mattinata a Pioltello in via Bizet, al quartiere Satellite. La vittima del nuovo infortunio sul lavoro è un addetto quarantenne dell’Amsa, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, che stava svolgendo, con un mezzo apposito a bordo del quale si trovava con un collega, le normali operazioni mattutine di raccolta. La dinamica esatta dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Pioltello, sul posto subito dopo l’allarme insieme ai soccorritori. Secondo quanto è stato ricostruito il quarantenne stava caricando dei bidoni e svuotandone il contenuto nella macchina compattatrice quando all’improvviso si sarebbe ritrovato la mano incastrata e schiacciata fra il macchinario e un bidone. In pochi istanti la mano è stata liberata e l’uomo soccorso, sul posto sono giunti soccorritori e forze dell’ordine. L’uomo ferito è stato caricato in ambulanza e condotto in codice giallo all’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Lo schiacciamento avrebbe provocato lesioni a un dito della mano destra, potrebbe rendersi necessaria, ma il condizionale è d’obbligo, una parziale amputazione.

L’incidente segue di poco più di 24 ore un altro infortunio sul lavoro verificatosi l’altra mattina a Gessate. Qui un autotrasportatore 63enne è rimasto schiacciato dal suo stesso camion, a bordo del quale stava svolgendo delle routinarie operazioni di scarico di materiale edile. L’uomo, estratto dai vigili del fuoco dall’abitacolo, era stato trasferito d’urgenza al San Raffaele. Qui risulta ancora monitorato per un grave trauma toracico. La dinamica del grave infortunio è al vaglio di polizia locale e funzionari Ats.