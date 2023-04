Altro attacco hacker: bloccati ambulatori e pronto soccorso

MILANO

Attacco hacker blocca Multimedica. Dopo quello del 21 e 22 aprile, il gruppo Multimedica ha subìto un nuovo attacco paralizzando "tutta l’attività ambulatoriale, quella dei Pronto Soccorso e il ritiro dei referti". Dopo il primo attacco il gruppo - di cui fanno parte Multimedica a Sesto San Giovanni e l’ospedale San Giuseppe di Milano - aveva istituito una task force con anche personale esterno per dare continuità al servizio. È però arrivato il nuovo attacco. A questo punto sono garantite solo le attività di ostetricia, dialisi, riabilitazione, chemioterapia, medicina nucleare, ADI e ricoveri. "MultiMedica contatterà direttamente i pazienti già in nota che possono essere ricoverati", spiegano dal gruppo, che sta collaborando con la polizia postale. Non è possibile stabilire quando lsi tornerà alla normalità.