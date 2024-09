Alluvione in Emilia Romagna, dalla Lombardia 18 unità specializzate dei Vigili del Fuoco

Milano - Nella giornata di ieri è un contingente di 18 unità altamente specializzate dei Vigili del Fuoco della Lombardia è partito in supporto ai colleghi dell'Emilia Romagna, colpita dal maltempo. Il gruppo di soccorso è partito dai comandi di Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, a bordo di sette automezzi. Il sistema nazionale di colonna mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - spiegano i vigili del fuoco - riesce a dispiegare rapidamente l'invio di uomini e automezzi con diverse specializzazioni in base alle esigenze del momento. In questo caso, la colonna mobile regionale della Lombardia è partita in assetto di contrasto del rischio acquatico.

L'allerta in Emilia-Romagna è ancora alta e la situazione è molto complessa in tanti bacini. È la provincia di Ravenna, ancora una volta, a pagare il prezzo più alto dell’ennesima, terribile ondata di maltempo: Faenza è finita di nuovo sott’acqua, Modigliana e Castrocaro sfregiate dai fiumi sempre più in piena, paura e danni anche a Castel Bolognese. Il Senio ha rotto l’argine a Cotignola (Ravenna), il Montone a Forlì e il torrente Idice a Budrio, nel Bolognese e il Sillaro nell’Imolese.