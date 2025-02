Allianz, maratona vincente. Padova si arrende al quarto

Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Superlega, l’Allianz Milano si impone per 3 set a 1 contro la Sonerpar Padova. In virtù del risultato, la formazione del presidente Lucio Fusaro rimane al passo di Verona: le due squadre sono appaiate a 33 punti a soli tre punti dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza, quarta a 36. La classifica, mai come in questa fase, va monitorata dato che mancano tre giornate al termine della regular season. Tra le mura amiche dell’Allianz Cloud va in scena un match combattuto e giocato e buoni ritmi anche per merito degli avversari, per nulla arrendevoli, visto che sono in piena lotta salvezza. I meneghini, chiamati a riscattare la sconfitta al tie break contro l’insidiosa Grottazzolina, scendono in campo con l’approccio giusto, nonostante tanti errori dai nove metri e alcune imprecisioni. Nel complesso, si gioca punto a punto. Nel primo set l’Allianz lavora bene a muro (3 muri punti) e spinge con Kaziyski e Reggers. La ricezione del Padova e alcune disattenzioni tengono gli ospiti in gioco fino ai vantaggi, quando è la formazione di casa ad avere la meglio. I patavini reagiscono, rimangono concentrati e sospinti dal "fratellino" di Porro, Luca, si prendono, giocando meglio, il secondo parziale. L’inerzia del terzo, la spezza un turno di battuta di Edoardo Caneschi (3 ace) che permette ai meneghini di andare in vantaggio e di portarsi sul 2 a 1. Funzionano, infatti i cambi apportati da coach Piazza che mette Jacopo Larizza al centro al posto del canadese Schnitzer che da tutta la stagione sta faticando e il giapponese Otsuka per Kaziyski. La formazione di casa, sospinta da un buon pubblico (3115 spettatori) soffre per quasi tutto il quarto trovandosi sempre sotto nel punteggio. Il finale è concitato, ma ai vantaggi la spunta l’Allianz. Dopo questa partita i lombardi saranno subito impegnati nel match di andata dai playoff di Cev Champions League che mettono in palio i quarti della competizione.

ALLIANZ MILANO-SONEPAR PADOVA 3-1 (27 – 25; 22 – 25; 25 – 22; 27 -25).