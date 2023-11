Allevare le api e raccogliere il miele teoria e pratica con la Fondazione Zoe

Allevare le api e raccogliere il miele: al Parco Nord Milano si possono realizzare anche grazie al ciclo di incontri teorici di avvicinamento all’apicoltura urbana, organizzati dall’associazione "Fermenta" in collaborazione con Ente Parco Nord Milano. Il primo momento informativo e teorico è previsto questa sera, dalle 21, al "Pavillon Oxy.gen" di via Campestre, nell’ambito della rassegna "Il Respiro di Oxy.gen" di Fondazione Zoe: Paolo Canattieri parlerà di "Conoscere l’Apicoltura urbana, teoria e pratica", come premessa per avvicinare le persone al mondo naturale delle api, alla loro salute e al loro miele. In calendario sono previsti altri tre incontri, il 23 e il 30 novembre, e il 13 dicembre, sempre alle 21, allo "Oxy.gen" di via Campestre; dal febbraio al luglio 2024, invece, ci saranno quattro appuntamenti, questa volta però pratici, all’apiario didattico e condiviso del Parco Nord, gestito dal gruppo di apicultori "Api Giulive" dell’associazione "Fermenta". La partecipazione a questi incontri è libera, con le informazioni e le iscrizioni sul sito: www.oxygen.milano.it. G.N.