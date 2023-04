Allenatore violento: 5 anni di squalifica

Squalifica fino al 23 aprile 2028 e proposta di radiazione dai ruoli federali per Francesco Raffa, il mister protagonista di una brutta pagina sportiva andata in scena la scorsa domenica 23 aprile sul campo di calcio all’oratorio Don Bosco durante la partita del campionato giovanissimi: Pierino Ghezzi B contro Accademia Sovico Calcio. Pugno duro del giudice sportivo contro l’allenatore della società monzese autore della violenta aggressione al 14enne giocatore della Pierino Ghezzi preso a calci e pugni, così come riferisce l’arbitro nel suo referto. "L’arbitro nel suo referto ha confermato quanto in realtà è accaduto – dice l’addetto stampa della Pierino Ghezzi Gianluca Pirovano – consentendo al giudice sportivo di emettere il giusto verdetto. Si è trattato di un gesto folle e ingiustificabile da parte di una singola persona. Come società Pierino Ghezzi siamo parte lesa così come del resto ha confermato il giudice sportivo, che non ha inflitto squalifiche o multe ai nostri danni. Il comportamento di un singolo tesserato non deve gravare sulla società pensiamo, quindi, che anche l’Accademia Sovico Calcio debba considerarsi parte lesa perché riteniamo non abbia alcuna responsabilità su quanto accaduto". Questione sportiva chiusa ma non a livello giustizia ordinaria. "Il giudice sportivo è intervenuto in maniera chiare e netta - conclude Gianluca Pirovano - auspichiamo ora che almeno dal punto di vista sportivo la questione si possa considerare chiusa. Per il resto, sarà la giustizia a fare il suo corso, in considerazione della denuncia presentata dalla famiglia del ragazzo". Nel comunicato del comitato di Monza il giudice sportivo riassume così i fatti: "Espulso al 30esimo del secondo tempo per doppia ammonizione, rientrava poi nuovamente nei pressi dell’area tecnica davanti alla panchina della società Pierino Ghezzi colpendo ripetutamente con calci e pugni il calciatore della medesima società". Stefano Dati