Allenamento al buio per i ragazzi dell’Aso coi calciatori non vedenti

Allenamento al buio per i ragazzi dell’Aso Cernusco. Un’esperienza unica, guidata da calciatori della Nazionale Non vedenti nell’ambito del Fair play festival, la kermesse che la città dedica al bon ton in campo e nella vita. "Lo sport è un mezzo per superare ogni barriera e realizzare i propri sogni", hanno spiegato i campioni ai giovanissimi che si sono calati nei loro panni bendandosi gli occhi. "Un modo per capire sul serio l’avversario". È uno degli scopi dell’iniziativa organizzata dalla società affiliata Csi e dal Comune, per sottolineare i valori della pratica, dalla lealtà al rispetto dell’altro, troppo spesso dimenticati anche sugli spalti. Le cronache registrano continui episodi di violenza e per la Città dello sport, Cernusco è stata insignita del titolo europeo, era impossibile rimanere indifferenti. Così quattro anni fa pubblico e privato hanno lanciato l’appuntamento "per riflettere sulla necessità di una sana competizione".

Bar.Cal.