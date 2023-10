Allarme topi: scuola chiusa. Bimbi a casa anche oggi. Intanto la derattizzazione

di Marianna Vazzana

"Durante il prescuola, dei grossi topi sono passati davanti ai bambini". Ed è stato come fuoco alle polveri: scuola evacuata e chiusa per “emergenza roditori“. Succede alla primaria di via Sant’Uguzzone dell’Istituto comprensivo Italo Calvino, in zona Villa San Giovanni. E a raccontare il fatto scatenante è una mamma. La passeggiata sgradita dei topi ha spinto poi la dirigente scolastica a correre ai ripari. "Mia figlia doveva entrare alla seconda campanella – continua la mamma – ma nel frattempo è partito il passaparola tra genitori: “Ci sono i topi a scuola, tutti fuori“. Non solo i bimbi delle elementari ma anche dell’asilo", spiega ancora la mamma. Comune e Municipio 2 hanno poi ricevuto la segnalazione dalla scuola. "Gli uffici della direzione Ambiente – sottolineano da Palazzo Marino – si sono attivati subito, già oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) è stato effettuato un sopralluogo a esito del quale si è proceduto a un primo intervento di derattizzazione, cui ne seguirà un altro". Intervenuti anche i vigili del fuoco. Già 6 mesi fa erano stati avvistati roditori in cortile e "si era provveduto – spiega Simone Locatelli, presidente del Municipio 2 – a isolare l’area rifiuti". Il Comune aggiunge che "gli episodi pregressi si erano risolti dopo alcuni sopralluoghi, un intervento riguardante la gestione dei rifiuti e quattro disinfestazioni straordinarie: queste si sono sommate ai 9 cicli programmati eseguiti ogni anno, di cui 8 sono stati effettuati regolarmente, con esito sempre negativo: da allora non è arrivata più nessuna segnalazione", fino a ieri. Quando "la dirigente scolastica ha preferito inibire l’accesso alla scuola per precauzione". Mamme e papà sottolineano i disagi: "La scuola resterà chiusa anche domani (oggi per chi legge, ndr), poi i bimbi verranno smistati negli altri plessi dell’Istituto comprensivo, e non sappiamo ancora per quanto tempo". Una delle ipotesi è che i topi arrivino dal vicino parco. "E non possiamo pensare – concludono i genitori – che, fino a lunedì, i bambini abbiano anche mangiato a scuola".

L’opposizione attacca: "L’inefficienza del Comune sui servizi educativi è vergognosa", tuona Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Nonostante i diversi solleciti degli scorsi mesi, nessuno in Comune ha pensato di svolgere una derattizzazione durante la stagione estiva", aggiungono Samuele Piscina, consigliere Comunale e segretario cittadino della Lega, e Vanessa Ragazzoni, consigliera di Municipio 2. Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Riccardo Truppo ha segnalato l’episodio.