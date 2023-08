Allarme spaccate a Milano: ladri scatenati da piazza Castello a Porta Romana. Vendetta social dei commercianti

Milano – Dal Chiosco squadre di calcio del Castello Sforzesco ai negozi di Porta Romana e dell’area del Carrobbio, si moltiplicano le attività commerciali prese di mira dai dai ladri notturni. Non c’è settimana che passi senza (almeno) una spaccata. Cler forzate e vetri incrinati nel migliore dei casi, squarci e intrusioni indesiderate nel peggiore. E cresce la rabbia dei commercianti, che sempre più spesso diffondono sui social le immagini dei responsabili ripresi dalle telecamere di sorveglianza, sia per prevenire eventuali nuovi assalti e sia per esporre i ladri a una sorta di gogna web. Un “di più“ oltre alla denuncia formale presentata alle forze dell’ordine.

"Dalle immagini si vede chiaramente chi ha colpito il mio negozio e pure come è vestito: indossa una tuta, delle ciabatte, un cappellino. Sono pronto a scommettere che sia tra i balordi che gravitano nella zona del Ticinese", dice Viraj Weerasinghe, ventinovenne nato in Italia di origine cingalese, che lo scorso dicembre ha aperto il sui negozio “City Vape“, di sigarette elettroniche, liquidi e accessori, in via Cesare Correnti. "Non ho mai chiuso, nemmeno un giorno, e tengo l’attività aperta anche ad agosto. Questa persona ha colpito nell’unico giorno di riposo: prima delle 4 del mattino a Ferragosto".

Il titolare di City Vape, Viraj Weerasinghe

L’uomo è stato ripreso mentre più volte colpisce la porta a vetri con una grossa pietra nel tentativo di mandarla in frantumi. Ma è blindata, l’ha danneggiata pesantemente però non è riuscito a spaccarla. "Ha raccolto da terra un massello del pavè per fare questo – commenta Weerasinghe – e ha continuato nel suo intento anche dopo il suono dell’allarme. È scappato solo quando il portinaio del palazzo è uscito urlandogli di andarsene". Il ventinovenne fa sapere di aver sporto denuncia al commissariato Centro, fornendo anche le immagini. "Mi auguro riescano a prenderlo. Intanto sono costretto a lavorare con la porta rotta, perché nella settimana di Ferragosto è dura sia attivare la procedura assicurativa e sia trovare un vetraio attivo". Il video del ladro in azione è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Milanobelladadio nei giorni scorsi.

Spaccata al Chiosco squadre di calcio del Castello Sforzesco

Così come quello del Chiosco squadre di calcio del Castello Sforzesco, nominato miglior ristorante della città nel 2015 da Tripadvisor e da decenni punto di riferimento per turisti e fedelissimi degli iconici panini con i nomi dei club e dei giocatori più noti. "È la seconda volta in sette mesi che veniamo presi di mira dai ladri: non ne possiamo più", dice la titolare. Anche lei ha denunciato tutto alla polizia e nello stesso tempo ha diffuso le immagini dei malviventi in azione: tre giovani che lo scorso 1° agosto hanno provato a forzare le serrande del chiosco, su due lati. Gli occhi elettronici immortalano uno dei tre che salta sulla parte rialzata, spalleggiato dai complici. Il precedente raid risale alla notte di San Silvestro, quando in quattro avevano scardinato la serranda per poi intrufolarsi, rubare mille euro dalla cassa e aprire il rubinetto del lavabo, allagando tutto. "Stavolta non ci sono riusciti ma hanno rovinato le cler, che dovremo sostituire. Ringrazio la polizia che è intervenuta subito, raccogliendo la nostra denuncia".

Bis anche a Porta Romana: "Abbiamo subìto la seconda spaccata in due mesi", segnala un commerciante. E ieri notte, in viale Montenero, è stata mandata in frantumi la porta a vetri del ristorante “Pescherie riunite“, al momento chiuso per ferie. Al posto dello squarcio con i frammenti taglienti sparpagliati attorno è stato sistemato un pannello.

Poco più di un mese fa, a Porta Romana raccoglievamo l’appello dei commercianti che segnalavano furti in serie: "Solo negli ultimi venti giorni ci sono stati sei tentativi con lo stesso metodo sistematico: gettano i tombini sulle vetrate antisfondamento ed entrano alla ricerca di contanti senza toccare la merce" raccontava Loredana B., proprietaria della boutique “L’altra Cocò, tra le vittime.