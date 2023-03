Allarme bomba sul volo Milano-Palermo Ryanair: passeggeri evacuati

La stiva di un aereo Ryanair (foto d'archivio)

Venerdì sera un allarme bomba ha scatenato un’emergenza all’aeroporto di Palermo. Un ordigno è stato segnalato su un volo Ryanair decollato da Milano intorno alle 20 (inizialmente sembrava che provenisse da Pisa) e diretto allo scalo Falcone Borsellino. Si trattava di una falsa segnalazione ma ha reso necessaria l’evacuazione dei 190 passeggeri e la sospensione, per circa due ore, di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Non appena atterrato a Palermo, l’aereo è stato circondato da un cordone di sicurezza, persone di volo e passeggeri sono stati fatti scendere e gli artificieri hanno iniziato le operazioni di verifica e bonifica. Dopo aver controllato il velivolo e i bagagli dei passeggeri, si è scoperto che non c’era alcuna bomba.

Nel frattempo, però, diversi voli sono stati dirottati: il Budapest-Palermo (FR2020) Ryanair, il Firenze-Palermo (VY6922) di Vueling e il Milano-Palermo (AZ1793) di Ita Airways sono stati dirottati a Catania. L’aeroporto è potuto tornare alla normalità solo intorno alle 22.15.