Allarme bocconi avvelenati nell’area cani

Bocconi avvelenati al quartiere Le Terrazze, non lontano da via Missaglia. L’allarme è stato lanciato proprietari di cani della zona sud della città che hanno allertato i residenti sulla presenza di biscotti avvelenati nel quartiere, affiggendo tre cartelli redatti in stampatello nei giardini di via Bugatti. Settimana scorsa, invece, nell’area verde dedicata a quattrozampe allestita fra via Fratelli Fraschini e via Romeo era stata la polizia locale ad attivare il protocollo di sicurezza ed avvertire i cittadini con un cartello sulla "probabile presenza di esche avvelenate", suggerendo di tenere i quadrupedi al guinzaglio. "Il giardino da mercoledì è stato interdetto al pubblico e i cancelletti d’accesso verso la chiesa sono ancora sigillati con nastro. Ad oggi non ci risulta alcun caso di avvelenamento, ad ogni modo ho provveduto a dare pronta segnalazione dell’episodio anche alle guardie ecologiche volontarie" spiega Giovanni Inghilleri, presidente del Comitato Le Terrazze. Il fenomeno, purtroppo, non è nuovo: "L’allarme c’è da anni. Ci sono residenti che non sopportano i cani a causa delle deiezioni non raccolte. Purtroppo il problema del decoro è reale: le strade della vicina Rozzano sono più pulite di quelle di certe periferie di Milano. Non escludo che qualche testa matta, esasperata, arrivi ad usare delle esche con dentro il veleno. Due anni fa un cagnolino, secondo il racconto della sua padrona, era morto proprio a causa di un avvelenamento" dettaglia un altro residente e proprietario di un cane, Marcello Puccini. A.L.