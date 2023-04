"Allarmante disinvoltura" Così il 38enne fermato ha violentato la giovane

Una "violenza" messa in atto con "allarmante disinvoltura" per "annientare qualsiasi" capacità di difendersi da parte della vittima. Lo scrive il gip Sara Cipolla nell’ordinanza con cui ha convalidato il fermo per il marocchino di 37 anni fermato dalla Squadra mobile con l’accusa di aver stuprato una 24enne che aveva trascorso una serata in discoteca nella zona della movida milanese. L’uomo ha tentato di negare gli abusi sessuali commessi approfittando anche del fatto - secondo l’accusa - che la ragazza era anche un po’ alterata da un paio di cocktail bevuti durante la serata.