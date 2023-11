All’area cani un ciliegio in memoria della veterinaria Viviana Crotti In memoria della veterinaria Viviana Crotti, volontari dell'associazione Diamoci la Zampa e del Comitato 4zampe in Azione hanno piantato un ciliegio selvatico davanti all'area cani di San Bovio. Un gesto per ricordare la sua dedizione a favore degli animali e dei loro diritti.