Piove a Milano, strade e stazioni allagate. L’ironia social: “Via col surf! Area B si paga anche in barca?”

Dopo la pioggia estiva che venerdì mattina si abbattuta su Milano, i milanesi hanno iniziato a pubblicare foto e video di strade e stazioni allagate anche a causa della scarsa manutenzione di tombini e canali di scolo. Corvetto, Cairoli, San Cristoforo, De Angeli, fino alle stazione di Corvetto e Rogoredo: sono arrivate segnalazioni da tutta la città.

Su Instagram, la pagina MilanoBellaDaDio ha raccolto in un video molte immagini di luoghi allagati, sottopassi che sembrano rivoli e strade in cui auto parcheggiate sono circondate dalle acque fino alle portiere. Sui social media si è scatenata l’ironia: “Anche in barca si paga l’area B?”. “Proporrei il bonus gommone”. “Eccoci a Milano Marittima”.

Qualche altro milanese, invece dell’ironia, ha usato toni decisamente più critici: “Smettiamo di dare la colpa al cambiamento climatico, siamo amministrati da incapaci totali”, scrive un utente. “Quando non provvediamo a pulire, raccoglie quello che la natura abbandona per il suo ciclo vitale come foglie e rami secchi intasando così tombini e fognature”. E ancora: “E se non puliscono i tombini e le fognature, anche piogge normali come quelle di oggi si trasformano in un disastro".