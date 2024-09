San Giuliano, nei bagni della scuola mancano le porte: alla toilette con la bidella

Anche a San Giuliano si è tornati a scuola, dopo i lavori di restyling eseguiti nel periodo estivo in più di un plesso. Ma alla media Lorenzo Milani mancano le porte dei bagni. Qualche disagio, si spera solo temporaneo, nell’edificio di via Cavour che accoglie circa 400 alunni ed stato tra quelli interessati, tra luglio e agosto, dagli interventi di riqualificazione finanziati dal Comune. Il rifacimento degli 11 blocchi di bagni è tra le opere che sono state realizzate all’interno dello stabile. I lavori, però, non sono del tutto finiti: l’impresa incaricata deve ancora fornire le porte delle singole toilettes. Il risultato è che i ragazzi devono usufruire dei servizi igienici uno alla volta, durante le ore di lezione - non nell’intervallo - coi bidelli a presidiare, dall’esterno, l’antibagno (quello, sì, dotato di porta) per evitare la presenza di più persone nello stesso momento.

La situazione ha sollevato le lamentele di alcuni alunni e anche di qualche insegnante: la richiesta è quellla di avere garanzie sulle tempistiche d’installazione delle porte. "Ci è stato assicurato che il montaggio avverrà alla fine di settembre. Chiediamo, quindi, un po’ di pazienza a studenti e famiglie", spiega la preside Sabrina Ghiadoni, che sul tema ha emesso anche una circolare. "La situazione è stata esaminata di concerto col Comune: quella dei servizi igienici non è sembrata una criticità tale da dover posticipare il ritorno a scuola né da imporre ai ragazzi un periodo di didattica a distanza - prosegue la dirigente -. Il fatto che si vada in bagno a turno garantisce la dovuta riservatezza".

Il sindaco Marco Segala conferma che ci si adopererà per risolvere il disagio quanto prima e che l’agibilità e la sicurezza della scuola sono, in ogni caso, garantite. Quello della Milani non è l’unico plesso di San Giuliano, dove nel periodo estivo sono stati eseguiti dei lavori di ammodernamento. I cantieri per tutta l’estate hanno interessato anche altre strutture, così da non creare disagio durante le lezioni. In particolare, sono stati sistemati i plessi dele materne Campoverde e Carlo Porta, il nido Arcobaleno e la primaria Cavalcanti. In alcuni casi, le opere hanno riguardato l’efficientamento energetico degli edifici.