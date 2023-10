Alla scoperta di El Greco. Conferenza e mostra

I viaggi dell’arte insieme al Comune danno la possibilità di conoscere El Greco, pittore cretese del ‘500, grazie a due iniziative. Oggi alle 20.45, alla Corte Valenti, è organizzata una conferenza a cura di Furio Bringhenti. Attraverso immagini e parole, il pubblico verrà condotto in un viaggio da Creta a Toledo, passando per l’Italia, per ripercorrere le tappe fondamentali di un itinerario biografico e artistico, dagli esordi bizantini all’influenza dei grandi pittori rinascimentali italiani, fino alla maturità del periodo spagnolo. Ingresso gratuito. Sabato, in mattinata, verrà proposta la visita guidata alla mostra a Palazzo Reale a Milano. Con oltre 40 opere fra cui i celebri San Martino e il mendicante e Il laocoonte dalla National Gallery di Washington. Il ritratto di Jeronimo De Cevallos dal Museo del Prado; le due Annunciazioni del museo Thyssen-Bornemisza; San Giovanni e San Francesco degli Uffizi. Iscrizione obbligatoria e posti limitati. Informazioni allo 02-78618711 oppure 349-5688064 cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.itDavide Falco