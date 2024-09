Alla scoperta dell’Eden. Una pedalata nei luoghi strappati al cemento

Meno cemento e più famiglie. Torna domenica la pedalata nel parco alla scoperta del polmone anti-palazzinari che fa respirare la Martesana: "863 ettari sottratti alla speculazione in un’area dove i confini tra una città e l’altra sono quasi scomparsi", spiegano i comuni soci che lanciano la gita per tutti. In sella dalle 9,30, ritrovo a Cologno, parco Berlinguer, seconda tappa a Vimodrone, Cascina Burrona, quindi a Cernusco, Carugate per finire alla area protetta Increa, a Brugherio. Nove milioni di metri quadrati al riparo dalle speculazioni, ma in pochi conoscono la ricchezza del parco est delle cave. E per diffonderla e portarla al grande pubblico in passato sono stati preparati spot di pochi secondi per le scuole e per i runner. L’informazione è uno dei pilastri dell’attività, l’altro è la guerra al mattone.

"Questa enorme fascia verde tutelata preserva intatto questo pezzo di territorio". Una scelta che si intreccia con importanti finanziamenti come il milione e mezzo di Fondazione Cariplo per ciclabili e riforestazione, parte del progetto “Strategia clima“, che insiste su uno dei temi cruciali di oggi. I Comuni faranno la loro parte investendo un altro milione. Di questo e d’altro si parla nei filmati nelle classi. Obiettivo, agganciare migliaia di amanti della natura e regalare a tutti la bellezza di questo eden. Il network verde è l’insieme delle oasi di ciascuno che "hanno creato un’importante linea verde che unisce tutti, realizzando una sinergia che ha generato una collaborazione consolidata".

Nato nel 2009 il parco nel tempo ha perfezionato anche un programma di marketing "con l’obiettivo di farsi conoscere". Alla base, la consapevolezza che "avere un gioiello di biodiversità per pochi sarebbe un peccato. Abbiamo fatto di tutto per rimpolpare la platea. Da qui le iniziative messe a disposizione del pubblico a cominciare dagli studenti". La riserva è un luogo privilegiato per le lezioni sull’ambiente: 13 totem lungo i confini riportano i punti di interesse sparsi nelle varie città fondatrici. L’iscrizione alla pedalata è obbligatoria, scrivendo a info@parcoestcave.it.