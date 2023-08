Alla ricerca di “nonni vigili” Obiettivo più sicurezza davanti a elementari e medie

di Massimiliano Saggese

AAA cercasi nonno vigile. Il Comune ha pubblicato il bando per la ricerca di "nonni vigili". Tra i requisiti richiesti essere in pensione e aver compiuto più di 55 anni. Le persone selezionate svolgeranno attività di aiuto all’attraversamento pedonale degli alunni davanti alle scuole. L’obiettivo di questa attività è migliorare il presidio di sicurezza davanti alle scuole primarie e secondarie di primo grado in collaborazione con la polizia locale, promuovendo la partecipazione alla vita della comunità locale e aumentando la collaborazione tra il Comune e i cittadini. "Con questa iniziativa diamo la possibilità ai ‘nostri nonni’ di occupare un po’ del loro tempo per un fine sociale. Un gesto di grande disponibilità e valenza per la comunità e per i nostri piccoli studenti", spiega il sindaco Gianni Ferretti.I requisiti richiesti, a parte idoneità psicofisica e assenza di condanne penali, sono di aver compiuto almeno 55 anni, essere residenti a Rozzano e titolari di pensione, non fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, godere dei diritti civili e politici. Tutti i nonni Vigili saranno assicurati contro gli infortuni, nell’espletamento del servizio, e contro i danni verso terzi che si potrebbero verificare nello svolgimento delle mansioni loro affidate. Gli oneri assicurativi saranno a carico dell’amministrazione comunale. È previsto un rimborso spese pari a 2,50 euro per ogni servizio effettuato. Entro il 12 settembre 2023 chi fosse interessato può inviare la domanda via pec all’indirizzo [email protected], via email all’indirizzo [email protected] oppure, in forma cartacea, presso lo sportello della Polizia Locale o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano. Per essere riconoscibili, i volontari saranno dotati di una pettorina rifrangente, di colore giallo, con la scritta "Nonno Vigile"; una paletta viabilistica recante, al centro, un cerchio di colore rosso senza scritte alcune; un cartellino di identificazione, rilasciato dal Comune di Rozzano.