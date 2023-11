Alla guida di un’auto rubata senza patente: 49enne denunciato

Era al volante di un’auto rubata e per di più senza patente; denunciato un 49enne rozzanese con precedenti. L’uomo è stato fermato nel corso di un controllo straordinario del territorio che ha visto impiegati circa venti militari della Compagnia di Corsico e i carabinieri della Tenenza di Rozzano. Una volta fermata la vettura i militari hanno effettuato i controlli di routine: prima è emerso che il rozzanese era alla guida di un’auto che risultava essere stata rubata in altra città e successivamente che era anche sprovvisto della patente di guida.

Quando lo hanno portato al comando per le pratiche del caso il 49enne non ha opposto alcuna resistenza. È stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e per guida senza patente.

Durante le attività di controllo sul rozzanese sono stati segnalati alla Prefettura, come consumatori di droghe, due giovani marocchini trovati in possesso di circa 5 grammi di hascisc e marijuana. Complessivamente sul territorio sono state eseguite 3 perquisizioni personali, controllate quasi 70 persone e più di 30 autoveicoli. Dall’inizio dell’anno ogni fine settimana si susseguono sulle strade controlli alternati da parte dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia locale mirati principalmente a debellare lo spaccio nelle piazze cittadine.Mas.Sag.