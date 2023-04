Alla Festa di primavera si parla di bullismo

Bancarelle di hobbisti, vendita di libri, giochi per bambini, esposizione di cavalli e battesimo della sella. Sono solo alcuni degli ingredienti della Festa di primavera in programma oggi, a partire dal mattino, nel parco della frazione Riozzo. Numerose le iniziative che si dipaneranno nel corso della giornata, comprensive di un evento contro il bullismo (alle 10 nella palestra di Fit&Fight) e del reading musicale La cucina delle emozioni (alle 17 nell’arena del parco). Per tutta la durata della festa sarà attivo un servizio di ristoro. Organizzata dal Comune con le associazioni locali, la festa è pensata come un momento di aggregazione: la vendita dei libri servirà a raccogliere fondi a sostegno della biblioteca della scuola primaria. Alla giornata di svago e socialità collaborano, in particolare, la Pro Loco, il Circolo giovanile e l’associazione La tela di Matilda. Con l’attrice Debora Mancini e il musicista Daniele Longo, il reading del pomeriggio metterà in musica brani di Baricco, Rabelais ed Elsa Morante.A.Z.