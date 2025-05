Tragedia in Svizzera: Lacchiarella piange Alessandro Aresi travolto da una valanga. “Lascia un grande vuoto”

Lacchiarella , 20 maggio 2025 – Lacchiarella è in lutto per la tragica scomparsa di Alessandro Aresi, 30 anni, molto conosciuto in città, rimasto vittima di una valanga sul massiccio dell’Alphubel, nel Canton Vallese, lo scorso sabato 17 maggio. La conferma della sua morte è arrivata direttamente dall’amministrazione comunale di Lacchiarella, con un post pubblicato su Facebook e firmato dalla sindaca Antonella Violi insieme alla giunta comunale.

Il bel sorriso di Giorgia Rota

“L’Amministrazione comunale di Lacchiarella si stringe forte, con affetto, intorno alle famiglie di Alessandro e di Giorgia Rota, l’altra vittima, 29enne di Cesano Maderno. Le persone che sono state non saranno dimenticate. La morte è stata inattesa e rapida, lasciando un grande vuoto in chi li ha amati. Ma più forte della morte è l’amore. Il nostro più sentito cordoglio”.

L'attività di Alessandro Aresi era nata dalla passione per il mondo agricolo e le video-riprese online

Alessandro era molto noto non solo in città, ma anche sui social network, dove era conosciuto come Agri957, un team specializzato in riprese e montaggi video legati a macchine operatrici, impianti e servizi professionali. La sua attività, nata nel 2014 dalla passione per il mondo agricolo e per le video-riprese, aveva conquistato una vasta community online.

I suoi video, incentrati su tecnologie e lavorazioni agricole, avevano raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube, Facebook e Instagram. Proprio su questi canali, in queste ore, stanno comparendo decine di messaggi di incredulità e commozione da parte di fan, colleghi e amici. “Non lo conoscevo direttamente, anche perché abbiamo quindici anni di differenza - racconta un giovane concittadino - ma era noto a tutti, perché ci sapeva fare davvero sui social”.