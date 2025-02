Alcione, il finale è una beffa. Pareggio del Novara all’89’

Pomeriggio amaro per l’Alcione, che accarezza la vittoria al "Piola" di Novara ma viene raggiunto nel finale. Gli orange di mister Cusatis approcciano la gara con determinazione e trovano il vantaggio nei primi minuti grazie a Simone Palombi, tornato al gol dopo un mese di digiuno. La squadra sembra in controllo, difendendo con ordine e cercando il raddoppio, ma il Novara non molla e, all’89’, trova il pareggio con Hemsley, entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Asencio. Un punto che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma il buon rendimento dei meneghini in trasferta. È il secondo pareggio consecutivo per l’Alcione, che continua a muovere la classifica in zona playoff e dimostra solidità anche lontano da casa. Ora l’obiettivo è tornare al successo nella sfida interna contro l’Arzignano, formazione in grande forma con nove risultati utili nelle ultime dieci gare di campionato. Servirà concentrazione.

-ALCIONE 1-1 (0-1) Marcatori: 11’ pt Palombi (A), 44’ st Hemsley (N). M.B.