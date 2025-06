Albero crolla in piazza Maria Adelaide di Savoia: ferito un passante

Milano, 9 giugno 2025 – Tragedia sfiorata in piazza Maria Adelaide di Savoia, in pieno centro a Milano: nella notte fra domenica 8 e lunedì 9 giugno una pianta è precipitata a terra, colpendo un passante, un uomo di 54 anni, che solo per un miracolo se l’è cavata con qualche contusione.

E il pensiero corre, ovviamente, all’eventualità che un incidente simile fosse accaduto di giorno, quando la piazza, al crocevia fra importanti direttrici nel quartiere di Milano, è sempre molto affollata.

La caduta

L’allarme, secondo quanto riportato da Areu nella sua nota riepilogativa dell’incidente, è scattato poco dopo mezzanotte, con l’uscita dei mezzi di soccorso segnalata alle 0.20, con partenza in codice rosso.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena e hanno visto l’uomo mentre veniva colpito dall’albero. Che cosa abbia provocato la caduta della pesante pianta è ancora tutto da chiarire. Di certo i passanti si sono notevolmente allarmati anche perché, complice forse il buio che avvolgeva la zona, a molti era sembrato che il ferito fosse rimasto schiacciato dal tronco.

L’intervento

Sul posto sono arrivati un'ambulanza e un’automedica. Gli operatori del 118 hanno fortunatamente accertato una situazione diversa rispetto a quanto descritto dalle telefonate al numero unico di emergenza. Il 54enne era stato praticamente solo sfiorato dall’albero. Era sì malconcio e, soprattutto, molto spaventato, ma le ferite non erano preoccupanti.

Le prime cure gli sono state prestate sul luogo dell’incidente. Successivamente è stato portato – in codice verde, a sottolineare la cessata emergenza – al pronto soccorso del Policlinico, per accertamenti necessari, in casi come questi, a certificare il buono stato di salute del ferito. Che, per altro, è sempre rimasto cosciente durante tutte le fasi dell’intervento.

Gli accertamenti

Tanta fortuna, quindi. Se, infatti, l’uomo fosse stato qualche passo più vicino al luogo di caduta, l’esito dell’incidente per la sua incolumità avrebbe potuto essere ben diverso. Delle cause della caduta dell’albero si occuperanno gli agenti della polizia locale, intervenuti in piazza Maria Adelaide di Savoia insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Possibile che, a questo punto, accertamenti sulle condizioni degli alberi nella zona possano essere condotti nei prossimi giorni, a scongiurare nuovi episodi simili, soprattutto se si dovesse comprendere che la caduta non è da imputare a un “guaio” attribuibile unicamente alla pianta finita a terra.