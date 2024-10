Maltempo a Lodi: pianta cade sul dehors di un bar, ferita una donna

Lodi – Dalle risultanze dall’ultimo check fatto con Prefettura, Consorzio Muzza e Vigili del fuoco, sembra che il colmo dell’Adda possa essere inferiore al previsto, attorno a 2,10 mt.

È stata portata una idrovora anche in zona Ferrabini per eventuali esigenze. In Piarda Ferrari è caduta una pianta che ha colpito il dehors e parte della struttura del bar ivi presente, con una signora leggermente ferita. I Vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare un insediamento precario nei pressi del fiume tra Lodi e Boffalora mentre al momento non sembra necessaria l’evacuazione dell’agriturismo Geraletti di Boffalora, dove è andata la Protezione Civile a monitorare la situazione.

A Cavenago d'Adda il fiume è arrivato a 30 cm dal punto di esondazione, ma anche se uscisse ci sono spazi agricoli di espansione per le acque: l’insediamento più vicino al punto di esondazione è la cascina Rivoltelle, a un chilometro, ed è al sicuro.