Albergatto, a Cusano nasce la pensione per mici senza gabbie

Cusano Milanino (Milano) – Si chiama Albergatto e si trova in via Isonzo. È una pensione per mici senza gabbie, studiata nei minimi dettagli da Jessica Rovito e Luigi Coletta. A Pasqua la prima prova di quello che vuole diventare un punto di riferimento per la città.

"Da anni abbiamo una toelettatura a Cusano e avevamo voglia di stimoli nuovi – racconta la coppia –. Abbiamo anche avuto una forte richiesta: soprattutto durante le vacanze l’esigenza è forte e chi ha un gatto non vuole lasciarlo in gabbia". Così è nata l’dea di creare qualcosa di diverso, che fosse davvero a misura di micio. "Dal gatto più attivo, che si arrampica, al più poltrone, che ha voglia di stare sul cuscinone, ognuno ha il suo spazio e il suo comfort – sottolinea Luigi –. Ci sono 30 metri di percorsi aerei, perché amano stare in alto, dove si sentono sicuri e possono osservare quello che accade".

Ci sono anche box speciali in legno per l’inserimento, come in asilo. "Quando arriva un micio, viene accompagnato qui, dove ha la lettiera, le ciotole, i giochi e può restare in un ambiente protetto fin quando vuole – spiega Jessica –. Quando poi si sente a suo agio, può uscire e buttarsi nella mischia con gli altri. In questo modo si rispettano i suoi tempi". Ogni giorno la famiglia riceve un report con foto e video. "Tanti sono rimasti stupiti dal comportamento del micio. ‘Starà sempre in un angolo’, ci aveva detto una signora e invece la sua micia è stata attiva, giocava con tutti gli altri, si faceva coccolare. Un altro gatto di forte stazza si è messo d’impegno per salire sui percorsi a soffitto: era tutto tronfio e soddisfatto. In ogni caso, lo spazio è grande: se non si piacciono, possono evitarsi e scegliere il proprio ambiente".

I progetti per il futuro sono tanti. "Non vogliamo che sia solo una pensione ma un asilo giornaliero con palestra per attività quotidiane o l’inserimento del secondo gatto in un ambiente neutro. Da settembre vorremmo coinvolgere la comunità con le scuole, gli anziani per pet therapy, organizzare corsi di yoga e concerti". Tra i servizi c’è anche quello di cat sitting a domicilio con personale specializzato. "Un gatto anziano o cieco, difficile da inserire, può restare a casa con professionisti preparati che se ne prendono cura quando la famiglia è via".