Albano (Fdi), "Morti da lutto nazionale meritano più rispetto" a Cassano d'Adda

I morti? Quelli da lutto nazionale meritano più rispetto, almeno secondo il presidente del consiglio comunale Giovanni Albano (Fdi). La morte di Silvio Berlusconi tiene ancora banco anche in provincia, gaffe del presidente del consiglio comunale evidenziata dalla consigliera del Pd Arianna Moreschi. Nell’ultima assise consiliare Albano ha chiesto di ricordare con un minuto di silenzio Silvio Berlusconi ignorando, invece, il decesso della cassanese Mariarosa Zani, deceduta nello stesso periodo del presidente di FI, personaggio molto noto. A sottolineare la dimenticanza è stata la consigliera del Pd Arianna Moreschi: "Visto che abbiamo ricordato un lutto importante per la nostra nazione, mi permetto di ricordare anche una volontaria importantissima, fondatrice dei Lions Club di Cassano, che è Mariarosa Zani, che ci ha lasciato. Ha fatto tanto per la comunità e mancherà al Gruppo dei Lions e alla città". Non è la prima volta che il presidente del consiglio comunale Giovanni Albano cade in queste indelicatezze. In un consiglio del 2022, nel dibattimento della mozione a sostegno di Alessia Piperno, la ragazza tenuta in arresto in Iran per 43 giorni, aveva lasciato intendere che quella situazione “se l’era cercata”: "Questa ragazza dovrebbe riflettere prima di andare in un Paese, come l’Iran, dove c’è un regime teocratico. Io ci penserei perché andare a fare la turista in un paese del genere significa accettare quello che fa quel paese". Stefano Dati